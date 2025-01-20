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غوتيريش: اتفاق وقف الأعمال العدائية في لبنان هش ولكنه مستمر ومن المهم أن يسيطر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
20-01-2025 | 10:15
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