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نتنياهو مهنّئًا ترامب: أتطلع إلى العمل معكم لإعادة الرهائن المتبقين وتدمير القدرات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها في غزة

Lebanon 24
20-01-2025 | 12:57
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