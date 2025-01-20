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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر قناة الـ"LBCI": إذا أردنا السير بلبنان الجديد علينا أن نتصارح ونتصالح مع بعضنا البعض

Lebanon 24
20-01-2025 | 14:32
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