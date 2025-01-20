14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ميقاتي: "اللقاء الديمقراطي" كان متجهاً لتمسيتي للرئاسة والجو السياسي العام تبدّل صباح يوم "إثنين الاستشارات" ولذلك أبلغتُ العديد من الكتل إنسحابي
Lebanon 24
20-01-2025
|
14:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: طلبت من الكتل السنية أن تُعطي الرئيس نواف سلام في "إثنين الاستشارات" لكي نوفر له غطاءً "سنياً"
Lebanon 24
ميقاتي: طلبت من الكتل السنية أن تُعطي الرئيس نواف سلام في "إثنين الاستشارات" لكي نوفر له غطاءً "سنياً"
21/01/2025 02:40:38
21/01/2025 02:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: كتل نيابية كبيرة اتصلت بي ورشحتني لمنصب رئاسة الحكومة وكان ذلك يوم الأحد قبل "إثنين الاستشارات"
Lebanon 24
ميقاتي: كتل نيابية كبيرة اتصلت بي ورشحتني لمنصب رئاسة الحكومة وكان ذلك يوم الأحد قبل "إثنين الاستشارات"
21/01/2025 02:40:38
21/01/2025 02:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللقاء الديمقراطي": لا تغيير في الموقف حتى الساعة لجهة تسمية ميقاتي (lbci)
Lebanon 24
"اللقاء الديمقراطي": لا تغيير في الموقف حتى الساعة لجهة تسمية ميقاتي (lbci)
21/01/2025 02:40:38
21/01/2025 02:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللقاء الديمقراطي": نجدد تأكيدنا ترشيح عون للرئاسة
Lebanon 24
"اللقاء الديمقراطي": نجدد تأكيدنا ترشيح عون للرئاسة
21/01/2025 02:40:38
21/01/2025 02:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة" لانجري".. فستان نادين نسيب نجيم الشفاف في السعودية يُعرّضها للانتقادات شاهدوا إطلالتها (صور)
Lebanon 24
"لابسة" لانجري".. فستان نادين نسيب نجيم الشفاف في السعودية يُعرّضها للانتقادات شاهدوا إطلالتها (صور)
00:22 | 2025-01-20
20/01/2025 12:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بدا غاضبا وانفعل على زوجته.. شاهدوا ماذا حصل مع النجم التركي الشهير بوراك اوزجيفيت في الرياض (فيديو)
Lebanon 24
بدا غاضبا وانفعل على زوجته.. شاهدوا ماذا حصل مع النجم التركي الشهير بوراك اوزجيفيت في الرياض (فيديو)
02:42 | 2025-01-20
20/01/2025 02:42:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
كلام خطير من أدرعي عن لبنان.. هذا ما كشفه
13:24 | 2025-01-20
20/01/2025 01:24:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"والله عيب تحترم زوجا".. سيرين عبد النور فاجأت زميلها الممثل السوري وعانقته أمام الجميع والجمهور يُهاجمها (فيديو)
Lebanon 24
"والله عيب تحترم زوجا".. سيرين عبد النور فاجأت زميلها الممثل السوري وعانقته أمام الجميع والجمهور يُهاجمها (فيديو)
03:10 | 2025-01-20
20/01/2025 03:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. ممثلة ومُقدّمة برامج لبنانيّة عادت إلى منزلها في الضاحية الجنوبية وهذا ما قالته
Lebanon 24
بالصورة.. ممثلة ومُقدّمة برامج لبنانيّة عادت إلى منزلها في الضاحية الجنوبية وهذا ما قالته
06:24 | 2025-01-20
20/01/2025 06:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:30 | 2025-01-20
ترامب: أرحّب بإطلاق سراح الرهائن أمس في غزة ونترقّب استعادة المزيد
18:28 | 2025-01-20
ترامب: سأوقع اليوم عفواً عن المعتقلين في قضايا اقتحام الكونغرس
18:28 | 2025-01-20
ترامب: سنعيد للسلطة هيبتها ونجعل مدننا آمنة
18:26 | 2025-01-20
ترامب: فزنا بفارق ملايين الأصوات في كل الولايات المتأرجحة
18:26 | 2025-01-20
ترامب: سنزيد من عمليات التنقيب عن النفط والغاز
18:18 | 2025-01-20
ويتكوف: سنعمل على إنهاء الصراع في الشرق الأوسط من أجل تحقيق السلام
فيديو
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
21/01/2025 02:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
Lebanon 24
درجتها أكثر من 1000.. "دوامة نار" تنشأ في كاليفورنيا وتلتهم كل ما يظهر أمامها (فيديو)
02:20 | 2025-01-12
21/01/2025 02:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
Lebanon 24
بعد وفاة زوجها.. فنانة شهيرة تطل بملابس الحداد وتنهار باكية: "مش عارفة أعيش" (فيديو)
00:13 | 2025-01-11
21/01/2025 02:40:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24