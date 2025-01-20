Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: حصلت اتصالات تؤيد حصول تغيير على صعيد الحكومة وهذا الأمر أسس لمزاج سياسي جديد أفضى إلى النتيجة التي شهدتها الإستشارات

Lebanon 24
20-01-2025 | 14:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: الفرنسيون أيدوا حصول تغيير على صعيد رئاسة الحكومة
lebanon 24
21/01/2025 02:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: ملف استئناف التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت كان مقرراً منذ أيلول الماضي والأمر غير مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة
lebanon 24
21/01/2025 02:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الرئيس نواف سلام لم يكن بوارد تكليفه لكن ما برز هو جو عام سياسي باتجاه إحداث خطوة تغيير على صعيد تسمية رئيس مكلف
lebanon 24
21/01/2025 02:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب قاسم هاشم: حتى الآن لن نشارك في الإستشارات النيابية إنطلاقاً من موقف سياسي نتخذه بناء على كل التطورات والمجريات التي حصلت في الإستحقاقات السابقة وهذه إستشارات نيابية غير ملزمة "لا بتقدم ولا بتأخر" (LBCI)
lebanon 24
21/01/2025 02:40:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:30 | 2025-01-20
18:28 | 2025-01-20
18:28 | 2025-01-20
18:26 | 2025-01-20
18:26 | 2025-01-20
18:18 | 2025-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24