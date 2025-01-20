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الدفاع المدني في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الذين انتشل رفاتهم من رفح إلى 137 منذ بدء سريان وقف إطلاق النار

Lebanon 24
20-01-2025 | 14:41
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