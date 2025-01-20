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ميقاتي: خطاب القسم بحاجة إلى حكومة لترجمة تفاصيله وننتظر تشكيلها لمعرفة شكلها

Lebanon 24
20-01-2025 | 14:56
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