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ميقاتي: الاحتياطي في مصرف لبنان بات 10 مليار و 400 مليون دولار بعدما كان 8 مليار دولار

Lebanon 24
20-01-2025 | 15:15
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