ميقاتي: لن يكون هناك عازلة في جنوب لبنان وآلية الانسحاب الاسرائيلي بدأت ومستمرة وطلبت خلال زيارتي الأخيرة إلى دمشق بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا والأمر هذا سيبدأ

Lebanon 24