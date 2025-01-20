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ميقاتي: الرئيس عون واكب زيارتي إلى سوريا قبل وبعد حصولها

Lebanon 24
20-01-2025 | 15:49
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ميقاتي: لن يكون هناك عازلة في جنوب لبنان وآلية الانسحاب الاسرائيلي بدأت ومستمرة وطلبت خلال زيارتي الأخيرة إلى دمشق بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا والأمر هذا سيبدأ
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21/01/2025 02:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جهاد الصمد من السرايا: زيارتي اليوم هي زيارة تقدير واحترام لدولة الرئيس ميقاتي واهم ما يتميز به الإنسان الذي يتعاطى الشأن العام ان تكون لديه ميزة الإنصاف لذلك اشكر دولة الرئيس ميقاتي على كل ما بذله من جهود وطنية واستثنائية في فترة الفراغ
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21/01/2025 02:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الرئيس عون سيزور السعودية وسيتم من هناك الإعلان عن سبل التعاون وتطبيع العلاقات بيننا وبين المملكة
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21/01/2025 02:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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21/01/2025 02:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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