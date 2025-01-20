ميقاتي: اتصل بي وزير خارجية سوريا وطلب أن أزور سوريا بسبب المشاكل التي تحصل مع السوريين على الحدود وتلقّيت بعدها اتصالاً من الشرع وتمّ تبادل الأخبار عن الأوضاع في البلدين وزرت سوريا من أجل مصلحة لبنان

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