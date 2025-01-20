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شبان يغلقون مدخل بلدة إماتين شرق قلقيلية بالإطارات المشتعلة تحسباً لهجوم المستوطنين على البلدة

Lebanon 24
20-01-2025 | 17:50
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