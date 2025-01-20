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مايك إيفانز مستشار الرئيس الأميركي لوسائل إعلام إسرائيلية: ترامب سيعاقب كل دولة تدعم حماس

Lebanon 24
20-01-2025 | 23:40
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