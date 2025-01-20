Advertisement

أخبار عاجلة

طالبان تعلن عن تبادل للسجناء مع أميركا

Lebanon 24
20-01-2025 | 23:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بين طالبان والولايات المتحدة.. تبادل للسجناء
lebanon 24
21/01/2025 08:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تعلن أنه سيتم الإفراج عن 95 معتقلا فلسطينيا في عملية التبادل الأولى بموجب اتفاق غزة
lebanon 24
21/01/2025 08:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: روسيا تعلن تبادل 150 أسير حرب مع أوكرانيا بوساطة إماراتية
lebanon 24
21/01/2025 08:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بضربة دقيقة.. أميركا تعلن مقتل "أبو يوسف" زعيم "داعش" في سوريا
lebanon 24
21/01/2025 08:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:35 | 2025-01-21
01:34 | 2025-01-21
01:22 | 2025-01-21
01:22 | 2025-01-21
01:10 | 2025-01-21
01:06 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24