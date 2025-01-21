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الخارجية الأفغانية: الإفراج عن أميركيين اثنين مقابل إطلاق الولايات المتحدة سراح مواطن أفغاني

Lebanon 24
21-01-2025 | 00:25
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