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مجلس مستوطنات شمال الضفة: قرار ترامب يعكس فرصة لحكومتنا لتحقيق إنجازات عظيمة في "يهودا والسامرة" وإسرائيل

Lebanon 24
21-01-2025 | 00:33
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