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إعلام روسي: مدينة أورينبورغ تحث السكان على الاختباء بالملاجئ بسبب هجوم محتمل بالمسيرات
Lebanon 24
21-01-2025
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01:06
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