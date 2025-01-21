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مرشح لمنصب المستشارية في ألمانيا: أوروبا بحاجة إلى تطوير استراتيجية مشتركة لـ"التعامل مع ترامب"

Lebanon 24
21-01-2025 | 01:22
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