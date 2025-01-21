Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الجمهورية استقبل وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس التي اكدت دعم بلادها للرئيس عون والاستقرار في الجنوب

Lebanon 24
21-01-2025 | 03:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الجمهورية استقبل وزيرة الدفاع الإسبانية
lebanon 24
21/01/2025 11:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الكوري الجنوبي يعرض تقديم استقالته بعد الأحداث التي أعقبت إعلان الرئيس حالة الأحكام العرفية في البلاد (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/01/2025 11:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون استقبل السيدة رباب الصدر مع وفد من عائلة الإمام الصدر
lebanon 24
21/01/2025 11:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانية الأولى استقبلت السيّدة ميّ ميقاتي في زيارة تهنئة لانتخاب رئيس الجمهورية
lebanon 24
21/01/2025 11:38:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:36 | 2025-01-21
04:29 | 2025-01-21
04:28 | 2025-01-21
04:17 | 2025-01-21
04:13 | 2025-01-21
04:12 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24