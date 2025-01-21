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مساعد وزير الخارجية الإيراني: طهران لا تزال مستعدة ولديها الإرادة لبدء محادثات لرفع العقوبات عن البلاد

Lebanon 24
21-01-2025 | 03:07
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