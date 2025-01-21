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رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي: التجارة مع إسرائيل قد تستأنف إذا أصبح السلام في غزة دائما

Lebanon 24
21-01-2025 | 03:25
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