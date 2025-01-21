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حركة فتح: ندعو جماهير شعبنا إلى النفير العام والتصدي لعدوان عصابات المستوطنين الهمجي على البلدات والقرى الفلسطينية

Lebanon 24
21-01-2025 | 04:10
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