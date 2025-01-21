الجيش الإسرائيلي: تبيّن من التحقيق أن عشرات الإسرائيليين بعضهم ملثمون وصلوا أمس لمنطقة "الفندق" في الضفة الغربية وأشعلوا النار بالممتلكات وأحدثوا أضرارا

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