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الأونروا: آلاف النازحين يحاولون العودة إلى بيوتهم في غزة لكنهم محاطون بالدمار الهائل في كل مكان

Lebanon 24
21-01-2025 | 04:54
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