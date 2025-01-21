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"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجوّ الإسرائيلي قصف بطائرة مسيّرة هدفًا في جنين
Lebanon 24
21-01-2025
|
05:51
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