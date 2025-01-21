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إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في عدد من المحاور حول مخيم جنين في الضفة الغربية

Lebanon 24
21-01-2025 | 05:58
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