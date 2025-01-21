رئيس الجمهورية أمام عائلة الامام الصدر : نقدر مواقف الامام الصدر والقيم الانسانية والفكرية التي يمثلها ونتذكر ونثمن دعوات الامام الصدر الدائمة لبناء الانسان في لبنان وتحييده عن الصراعات

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