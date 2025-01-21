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الجيش الإسرائيلي يبدأ حملة عسكرية كبيرة في جنين ويطلق اسم الجدار الحديدي على عمليته العسكرية

Lebanon 24
21-01-2025 | 06:04
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