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سموتريتش: بدأنا اليوم تغيير مفهوم الأمن بالضفة بعد غزة ولبنان للقضاء على الإرهاب في المنطقة كجزء من أهداف الحرب
Lebanon 24
21-01-2025
|
07:08
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