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رئيس الوزراء الفلسطيني: غزة لن تكون منفصلة عن الدولة ونرفض محاولات اقتطاع أي جزء من أرضنا

Lebanon 24
21-01-2025 | 08:21
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