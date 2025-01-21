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بن غفير: رفضت العرض بالحصول على الفضل باستقالة هليفي مقابل الموافقة على صفقة الاستسلام مع حماس

Lebanon 24
21-01-2025 | 08:34
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