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غانتس: رئيس الأركان مسؤول عسكريا عن كارثة 7 تشرين الأول وهو أيضا مسؤول عن التعافي الكبير للجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
21-01-2025 | 08:46
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