Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي من منتدى "دافوس": نحتاج إلى ضمان عدم اعتماد أي دولة أوروبية على مورد طاقة واحد

Lebanon 24
21-01-2025 | 08:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دولة أوروبية ستحتفل بألعاب نارية "صامتة"
lebanon 24
21/01/2025 18:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذه الدولة الأوروبية.. حظر تطبيق "تيك توك" لمدة عام
lebanon 24
21/01/2025 18:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة أوروبية تقرّ حظر "حزب الله"
lebanon 24
21/01/2025 18:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة وقّع على منح رخصة استطلاع لشركة "TGS": متفائل بأن لبنان سيصبح دولة نفطية
lebanon 24
21/01/2025 18:28:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:21 | 2025-01-21
11:21 | 2025-01-21
11:20 | 2025-01-21
11:11 | 2025-01-21
11:03 | 2025-01-21
10:51 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24