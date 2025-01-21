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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء تحدث مع رئيس الأركان وشكره على خدمته واتفق الطرفان على اللقاء في الأيام المقبلة

Lebanon 24
21-01-2025 | 09:09
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