Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الكندية: يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل ليتم إطلاق سراح كافة الرهائن

Lebanon 24
21-01-2025 | 10:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية تشدد على الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى
lebanon 24
21/01/2025 18:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: نأمل أن يتم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستمر لتحقيق السلام الدائم في غزة
lebanon 24
21/01/2025 18:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونؤكد ضرورة تنفيذ الصفقة بالكامل
lebanon 24
21/01/2025 18:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية أجرى اتصالا مع وزير الخارجية المصري بحثا خلاله استمرار التنسيق بين البلدين في إطار الوساطة المشتركة بما يضمن تنفيذ الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
21/01/2025 18:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:24 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:21 | 2025-01-21
11:21 | 2025-01-21
11:20 | 2025-01-21
11:11 | 2025-01-21
11:03 | 2025-01-21
10:51 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24