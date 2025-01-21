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الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي استعرض هاتفيا مع نظيره الروسي جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
21-01-2025 | 10:42
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