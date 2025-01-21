Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: إعادة بناء غزة سيكلف الكثير ويجب وضع ضمانات لعدم تدميرها مرة أخرى

Lebanon 24
21-01-2025 | 11:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: أكدت في اجتماع الرياض مساندتنا في هذه المرحلة المهمة لإعادة بناء سوريا ووحدة أراضيها
lebanon 24
21/01/2025 20:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: على جميع الدول المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة
lebanon 24
21/01/2025 20:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري لسكاي نيوز البريطانية: نتفاءل بحذر للتوصل لاتفاق ويجب الضغط على كل الأطراف
lebanon 24
21/01/2025 20:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: اليوم التالي في غزة لا يمكن أن يتحقق دون اتفاق فلسطيني بشأن طبيعة الحكم
lebanon 24
21/01/2025 20:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:24 | 2025-01-21
13:21 | 2025-01-21
13:18 | 2025-01-21
13:16 | 2025-01-21
13:15 | 2025-01-21
13:14 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24