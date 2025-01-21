الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: أتواصل مع القوى السياسية كافة وحريص على التزامي بالمبادئ وأكرر أنني ضد المحاصصة ومتمسك بالشراكة الوطنية التي تقوم على الكفاءة

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