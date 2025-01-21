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الرئيس المكلف نواف سلام من بعبدا: لم أعد أي جهة بأي حقيبة ووزارة المال ليست حكرا لأحد
Lebanon 24
21-01-2025
|
12:23
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