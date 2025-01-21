Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة: نشعر بقلق بالغ إزاء سلامة الفلسطينيين في جنين ومخيمها حيث تقوم القوات الإسرائيلية بعملية هناك

Lebanon 24
21-01-2025 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة: قلقنا بالغ إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في سوريا
lebanon 24
21/01/2025 20:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أتيت للتو من الناقورة في الجنوب بعد زيارتي لمركز قوات اليونيفيل هناك وشعرتُ بالفخر حينما التقيت عناصر اليونيفيل الشُّجعان
lebanon 24
21/01/2025 20:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة: العدوان الإسرائيلي على غزة يستهدف إخراج الفلسطينيين من أراضيهم عبر سياسة التطهير العرقي
lebanon 24
21/01/2025 20:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة: حجم الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة يعكس تجاهلا صارخا للقانون الدولي الإنساني
lebanon 24
21/01/2025 20:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:09 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:24 | 2025-01-21
13:21 | 2025-01-21
13:18 | 2025-01-21
13:16 | 2025-01-21
13:15 | 2025-01-21
13:14 | 2025-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24