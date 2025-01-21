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أخبار عاجلة
نائب أمين عام حركة الجهاد للحدث: حماس لديها مرونة لترك الحكم في غزة
Lebanon 24
21-01-2025
|
13:24
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