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رويترز عن الأمم المتحدة: دخول أكثر من 2400 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار

Lebanon 24
21-01-2025 | 23:20
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