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وول ستريت جورنال: البنتاغون يخطط لدور أكبر للقوات الأميركية على الحدود

Lebanon 24
21-01-2025 | 23:59
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