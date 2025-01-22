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وزير الخارجية السعودي: مسؤولية الحفاظ على وقف النار بغزة تقع على عاتقنا جميعا بالمنطقة

Lebanon 24
22-01-2025 | 01:57
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