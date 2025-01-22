Advertisement

أخبار عاجلة

الاوضاع العامة محور لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة السابق حسان دياب في قصر بعبدا

Lebanon 24
22-01-2025 | 02:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: للبنان فرصة ذهبية بوجود الرئيسين العماد جوزاف عون ونواف سلام لمعالجة كافة المواضيع العالقة، وأتمنى على الجميع وضع يدهم بيد الرئيسين
lebanon 24
22/01/2025 11:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة المكلف يتوجه اليوم إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية في إطار التشاور بينهما حول تشكيل الحكومة (الجديد)
lebanon 24
22/01/2025 11:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا للإنضمام إلى لقاء عون - ماكرون
lebanon 24
22/01/2025 11:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان بعد لقاء تكتل "الجمهورية القوية" مع رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام: نريد أن نبدأ بالجمهورية الثالثة التي تحترم قواعد الدستور والقانون وألا تكون مشابهة للجمهوريات السابقة
lebanon 24
22/01/2025 11:01:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:47 | 2025-01-22
03:42 | 2025-01-22
03:31 | 2025-01-22
03:30 | 2025-01-22
03:27 | 2025-01-22
03:26 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24