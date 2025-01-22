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الملك تشارلز في رسالة تهنئة الى الرئيس عون: انتخابكم سيؤمن بقاء العلاقات بين بلدينا قوية ودائمة

Lebanon 24
22-01-2025 | 02:43
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