رئيس الحكومة السابق حسان دياب بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون: للبنان فرصة ذهبية بوجود الرئيسين العماد جوزاف عون ونواف سلام لمعالجة كافة المواضيع العالقة، وأتمنى على الجميع وضع يدهم بيد الرئيسين

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