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مجلس استيطاني إسرائيلي يقرر إطلاق اسم "ترامب 1" على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس مع بدء بنائها

Lebanon 24
22-01-2025 | 04:25
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