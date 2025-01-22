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بطريرك السريان الارثوذكس إفرام الثاني من بعبدا: لتشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن

Lebanon 24
22-01-2025 | 04:31
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