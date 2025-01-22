"لبنان 24": تقدم قوة إسرائيليّة من دير سريان باتجاه الوادي بين بلدتيّ دير سريان وعدشيت القصير وسط استقدام العدوّ تعزيزات مؤللة إلى بلدة الطيبة

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