Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": تقدم قوة إسرائيليّة من دير سريان باتجاه الوادي بين بلدتيّ دير سريان وعدشيت القصير وسط استقدام العدوّ تعزيزات مؤللة إلى بلدة الطيبة

Lebanon 24
22-01-2025 | 05:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": توغل قوة مؤللة إسرائيلية من بلدة الطيبة نحو بلدة عدشيت القصير وعملية تمشيط بالرشاشات المتوسطة في المنطقة
lebanon 24
22/01/2025 20:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوة مؤللة من اليونيفيل تتقدّم إلى عمق وادي الحجير عند أطراف القصير ودير سريان وتتوجه نحو البساتين والأحراج الفرعية
lebanon 24
22/01/2025 20:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": دوريات مكثفة تجريها الوحدة الفرنسية في قوات اليونيفيل داخل الأحياء السكنية والوديان في بلدتي دير سريان والطيبة
lebanon 24
22/01/2025 20:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تفجير جديد نفذه العدوّ الاسرائيلي في بلدة الطيبة
lebanon 24
22/01/2025 20:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:38 | 2025-01-22
13:34 | 2025-01-22
13:32 | 2025-01-22
13:31 | 2025-01-22
13:30 | 2025-01-22
13:26 | 2025-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24